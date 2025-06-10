Долги и личная жизнь: куда пропал Валдис Пельш?

Валдис Пельш получил наибольшую известность как ведущий телепередач «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш». Издание NEWS.ru узнало некоторые детали о его жизни, ссылаясь на данные СМИ.

В мае Telegram-канал SHOT сообщил, что Валдис Пельш задолжал налоговой 2,5 млн рублей, и сумма за неделю выросла более чем на миллион. Подчеркивалось, что из-за этого ему могут закрыть выезд из страны. Однако подчеркивалось, что у него нет проблем с бизнесом: компании «РД Студия» и «Документалист» в 2024 году принесли прибыль в 10 и 9,5 млн рублей соответственно. Директор Пельша Александр Качан отказался комментировать информацию о долгах.

В начале лета 2023 года СМИ сообщили, что шоумена Пельша срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем. У него обнаружили нарушения сердечного ритма. Пельш сообщил ТАСС, что проходит плановое обследование и чувствует себя хорошо.

В 1988 году Пельш женился на девушке Ольге, у них родилась дочь Эйжена. В конце 90-х он встретил Светлану Акимову, они начали жить вместе, и в 2002 году у них появилась дочь Илва. Несмотря на это, Пельш оставался женат на Ольге. После нескольких лет борьбы за его внимание, в 2009 году он расторг брак с Ольгой и женился на Светлане. У них родились сыновья Эйнер (в 2009-м) и Ивар (в 2014-м).

Также портал NEWS.ru отметил, что Пельш ни разу не высказывался о СВО. В течение нескольких лет он избегал вопросов об уехавших знаменитостях, говорится в материале. В июне прошлого года он отметил, что редко бывает в Латвии из-за изменившихся условий и отношения к россиянам.