«Моя любимая»: Филипп Киркоров публично обратился к еще одной дочери

Певец Филипп Киркоров публично обратился к крестной дочери. В личном блоге артист поздравил дочь Ани Лорак Софию с днем рождения.

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9 июня единственная дочь Ани Лорак от первого брака отметила 14-летие. Филипп Киркоров, который является крестным отцом Софии, обратился к имениннице в соцсети. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» опубликовал редкое совместное фото с девочкой и тепло поздравил ее с днем рождения.

«С днем рождения, моя любимая крестница!» — написал Филипп Киркоров.

Напомним, София родилась в браке Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу, с которым певица прожила с 2009 по 2019 год. Пара рассталась из-за измен бизнесмена, а после развода их дочь осталась с мамой. Бывший муж артистки стал реже видеться с Софией, но утверждает, что она всегда в его сердце.

«Ты родилась 9 июня, а я — 12-го… Мы настоящие Близнецы, и наша связь по-настоящему волшебная. Хотя мы не всегда рядом, я чувствую тебя в своем сердце каждый день. <…> Каждую нашу встречу я жду как праздник, и каждое мгновение с тобой — бесценно», — обратился Мурат Налчаджиоглу к дочери в день рождения.

Ранее назвавший себя «лучшим крестным» Филипп Киркоров не смог вспомнить возраст дочери Ани Лорак.