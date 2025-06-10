Певицу Тейлор Свифт заподозрили в тайном замужестве и смене фамилии

Поклонники певицы Тейлор Свифт убеждены в том, что она тайно вышла замуж за футболиста Трэвиса Келси. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Тейлор Свифт и Трэвис Келси были приглашены на свадьбу игрока команды «Чикаго Беарз» Коула Кмета с Эмили Ярош. Организатор мероприятий Элли Ноттоли поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографией пригласительного для певицы и спортсмена. Интернет-пользователи обратили внимание, что конверт был адресован Тейлор и Трэвису Келси и предположили, что знаменитости тайно поженились. При этом журналисты Daily Mail сообщили, что пара пропустила мероприятие, в это время они были на другой свадьбе в Теннесси.

В 2023 году появились слухи о романе Тейлор Свифт с футболистом Трэвисом Келси после того, как знаменитостей несколько раз заметили фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ. В октябре 2023 года поп-исполнительницу засняли за поцелуем с новым партнером. Тогда артистка пришла на матч американского футбола, где команда Келси «Канзас Сити Чифс» победила «Лос-Анджелес Чарджерс».