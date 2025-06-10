Макарская поблагодарила хейтеров за сплетни об абьюзе в ее семье

Певица Виктория Макарская обратилась к хейтерам с благодарностью. Она отметила, что благодаря слухам и клевете стала намного популярнее. Теперь к ней на концерты приходят сотни людей.

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В конце мая в Сети распространились отрывки из старого интервью супругов Макарских, после чего Антона стали называть абьюзером и тираном. Пользователи жалели Викторию и боялись, что муж ее избивает. Однако сама артистка эти слухи опровергала. По ее словам, в их семье нет насилия, и она не находится «на последнем издыхании».

Впрочем, как оказалось, хейт в Сети все-таки позитивно отразился на карьере Виктории. Она рассказала, что люди стали активнее покупать билеты на ее концерты после слухов о тирании Антона.

«Не знаю, кому надо было обливать грязью нашу счастливую семью в течение последних 10 дней, но сейчас я хочу поклониться им в ножки! После ваших несуразных сплетен и чудовищной клеветы вы привлекали к нашему творчеству огромное количество ценителей качественной живой музыки. <…> Так что в очередной раз не прокатило у вас, сплетничающие врунишки, нас уничтожить. Живите теперь с этим», - заявила Макарская.

Напомним, что Виктория и Антон вместе уже 25 лет. Супруги признавались, что сталкивались с кризисами в отношениях, но смогли их преодолеть.

Ранее сваха Анна Осипова рассказала, почему Виктория Макарская не уходит от мужа.