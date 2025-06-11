«Мисс мира-2013» стала женой известного российского актера

Общественный деятель, обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек, передвигающихся на инвалидных колясках, Ксения Безуглова, и актер Георгий Перадзе, знакомый зрителям по «Мастерской 12 Никиты Михалкова», а также сериалам «Триггер» и «Беспринципные», устроили свадебное торжество, которое стало настоящей неожиданностью для приглашенных.

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Изначально пара планировала собрать друзей на празднование дня рождения Ксении — 8 июня Безуглова отметила свое 42-летие. Однако в ходе торжества выяснилось, что Ксения и Георгий, которому исполнилось сорок лет, в этот же день решили связать себя узами брака. Даже самые близкие люди не подозревали об этом — событие стало абсолютной неожиданностью для всех присутствующих. О радостном событии она поделилась в своем личном блоге.

В числе приглашенных гостей оказалась певица Анна Седокова, которая призналась, что Безуглова пригласила ее на день рождения, умолчав о предстоящей свадьбе. Она пожелала новобрачным безграничного счастья, назвав их «уникальными и невероятными». На свадебной церемонии также присутствовали Сати Казанова и Анфиса Чехова.

Знакомство модели с актером произошло после ее развода с отцом троих ее детей. В своем блоге Безуглова неоднократно с особой нежностью отзывалась о своем нынешнем супруге, называя его самым внимательным и разносторонним человеком, рядом с которым она ощущает легкость, радость и спокойствие. Она признавалась, что быть его музой и женой — это бесценный дар судьбы.

В 2008 году Безуглова попала в серьезную автомобильную аварию, находясь на одиннадцатой неделе беременности. Несмотря на травму позвоночника и настойчивые рекомендации врачей прервать беременность, девушка проявила твердость, выносила и родила здорового ребенка. Впоследствии она стала матерью еще двоих детей.

Актер Георгий Перадзе не скрывает своих чувств к избраннице. Он называл их встречу поворотным моментом в жизни и подчеркивал, что весь его жизненный путь был своего рода подготовкой к их совместной истории.