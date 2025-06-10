"Все очень плохо". Врач сделал заявление о болезни Киркорова

Филипп Киркоров больше двух недель провел в больнице после того, как на концерте в Санкт-Петербурге получил сильный ожог. Говорили, что у 58-летнего исполнителя хита "Единственная" начался некроз.

Когда Филипп Бедросович появился на премии Муз-ТВ, народ ахнул. Артист выглядел истощенным, даже выход из автомобиля дался певцу непросто. При этом официальные представители Киркорова уверяют, что поводов для беспокойства нет.

Между тем Telegram-канал "Свита Короля" заявил, что связался с врачами, которые знакомы с историей болезни певца, и получил неутешительные сведения.

Состояние Киркорова описали словами «еще очень слабенький»

"Я не могу в подробностях рассказать, что с ним, но, поверьте, со здоровьем у него сейчас очень плохо. Осложнения после ожога — это сказка для публики. Там не только это. Скажу вам так, будет хорошо, если он хотя бы к осени восстановится", — сообщил один из медиков.

По словам врача, если артист и решится выйти на сцену, то сделать он это сможет только после сильных уколов. При этом не уточняется, где сейчас находится Киркоров — дома или в клинике.