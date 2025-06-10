Певица Дженнифер Лопес выступила в боди с глубоким декольте

Певица и актриса Дженнифер Лопес выступила в провокационном боди без штанов. Знаменитость поделилась фото в Instagram. 55-летняя Дженнифер Лопес дала концерт 7 июня в Вашингтоне. Певица вышла на сцену в серебристом боди с глубоким декольте нью-йоркского бренда The Blonds, которое было украшено стразами. Артистка также надела сияющие ботфорты на каблуках. Поп-исполнительнице уложили волосы и сделали макияж с накладными ресницами, стрелками, контурингом, румянами и нюдовой помадой. 19 мая певица была замечена на благотворительном концерте Ring Them Bells, который прошел в Нью-Йорке. Папарацци подловили Дженнифер Лопес, когда та вышла на улицу в розовом шелковом платье с глубоким декольте без бюстгальтера и меховой накидке. Фотографы засняли актрису в тот момент, когда у нее выпала грудь из наряда. Позже Дженнифер Лопес стала гостьей музыкальной премии American Music Awards. Певица вышла на красную дорожку в коричневом макси-платье с декольте ниже пупка и шлейфом. При этом она отказалась от бюстгальтера. Поп-исполнительница также надела золотые босоножки на платформе, кольцо и браслет с бриллиантами.

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