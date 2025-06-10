Боня рассказала о домогательствах известного режиссера

Телеведущая, блогер Виктория Боня рассказала, что столкнулась с домогательствами со стороны американского режиссера, когда жила в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на RuTube-шоу «Злые языки».

Боня приехала в Лос-Анджелес в 2001 году. По ее словам, тогда в городе широко обсуждался сценарий фильма, на роль в котором искали начинающую актрису.

«Ну, и я, конечно же, читала этот сценарий, потому что я тоже <…> тешила надежды, что, может быть, у меня искрометный талант, и меня тоже куда-то возьмут», - рассказала ведущая.

Боня отметила, что режиссер фильма пригласил ее на встречу, после которой она столкнулась с домогательствами с его стороны. Ведущая подчеркнула, что отказала режиссеру, и он больше никогда ей не звонил.

«Режиссер старый, просто вонючий пригласил меня на ужин. Я такая: «Ну, класс!» Он подвозит меня к моему дому и кладет руку на мою коленку, мол, пойдем. Я такая: «Чего?!». А я гордая, красивая, сочная, молодая, русская сибирячка! Я его послала», - заявила Боня.

Ранее Боня рассказывала, что во время своей жизни в Лос-Анджелесе столкнулась с домогательствами со стороны продюсера Харви Вайнштейна. В 2020 году Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении двух женщин. В целом более 80 женщин заявляли о сексуальных домогательствах и насилии со стороны продюсера. На фоне этого начало набирать обороты международное движение жертв сексуальных домогательств #MeToo.