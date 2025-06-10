«В свободном поиске»: похорошевшего Максима Галкина* уличили в изменах Алле Пугачевой

Юмориста Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) заподозрили в изменах певице Алле Пугачевой. В Сети уверены, что в последнее время комик похорошел, так как закрутил роман на стороне.

В личном блоге Максим* опубликовал новое фото, на котором предстал с подтянутым телом и практически полностью гладким лицом. В комментариях пользователи удивились, как преобразился артист, ведь еще совсем недавно он появлялся на публике все время растрепанный и неряшливый. По мнению некоторых фанатов комика, так измениться он мог из-за новой интрижки.

«Алла пытается маскировать изо всех сил старость, а он устраивает фотосессии с голым торсом»; «Уже даже не скрывает, что у него кто-то есть»; «Со стороны складывается впечатление, что этот мужчинка находится в свободном поиске», - недоумевают комментаторы.

Отметим, что многие действительно не верят в крепкий брак Пугачевой и Галкина*. Поклонники считают, что это, скорее, рабочий или же дружеский союз. Впрочем, супруги вместе уже с 2011 года и воспитывают двоих детей. В соцсетях они часто признаются друг другу в любви.

Ранее Аллу Пугачеву и Максима Галкина* посадили в конце зала на концерте Лаймы Вайкуле.

*Признан иноагентом на территории РФ