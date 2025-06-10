Прикованная к инвалидной коляске модель Ксения Безуглова вышла замуж

42-летняя модель Ксения Безуглова, прикованная к инвалидной коляске, стала женой во второй раз. Кадры со знаменательного события опубликовала на своей странице Анна Седокова, которая давно дружит с Ксенией.

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О непростой истории Безугловой знает практически вся страна. В 2008 году она попала в серьезное ДТП, после которого уже не смогла встать на ноги. На момент аварии модель была беременна первенцем. Звучали предположения, что с такими травмами она не сможет ни выносить, ни родить малыша. Однако все сложилось наилучшим образом. На свет появилась дочь Варвара.

После Ксения родила еще одну дочь и сына. Однако брак с супругом-бизнесменом распался в 2023 году. Безуглова недолго была одна. На ток-шоу она познакомилась с актером Георгием Перадзе, которого не испугали ни инвалидность блондинки, ни трое детей от первого брака.

В свой день рождения модель решила сделать сюрприз для гостей и организовала свадебную вечеринку. Седокова была восхищена мероприятием, но главное — новоиспеченными супругами, которые не могли оторваться друг от друга. Перадзе бесконечно бережет хрупкую жену, а она теперь обрела надежное плечо, которого так не хватает в ее положении.