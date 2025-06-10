59-летний певец Валерий Меладзе прилетел в Москву на день рождения внука Георгия. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

В распоряжение источника попало фото, на котором певец гуляет по Москве. На снимке он держит за руку внука Георгия, а тот, в свою очередь, ухватился за маму Софико. Примечательно, что кадр сделан со спины, однако Светский хроник убежден, что запечатлено семейство Меладзе.

Уточняется, что артист прилетел в РФ на день рождения внука — малышу исполнился год.

Валерий Меладзе лишился еще одного бизнеса в России

На данный момент Валерий не подтверждал нахождение в Москве.

Известно, что в основном певец проживает в Испании. У него шестеро детей: три взрослых дочки от первого брака, двое сыновей и дочь от Альбины Джанабаевой.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе не собирается расставаться с Россией из-за телевизионного бизнеса. Подробности читайте в этой новости.

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