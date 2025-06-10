Вокалисту Little Big заблокировали счета в России

Налоговая служба приняла решение заблокировать счета российского музыканта, лидера группы Little Big Ильи Прусикина* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Налоговый орган намерен взыскать с артиста задолженности, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение было принято 9 июня.

«Отрицательное сальдо составляет 51 859 рубля», — говорится в сообщении.

Это уже не первый раз, когда Прусикину* блокируют счета. Аналогичное решение принималось и летом 2024 года — тогда музыкант не предоставил налоговую декларацию в течение 20 дней после истечения установленного срока ее предоставления.

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Ранее стало известно, что артист нашел способ зарабатывать в России в обход статуса иноагента.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.