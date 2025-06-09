Дело P. Diddy может быть прекращено: подробности

Дело против P. Diddy может быть прекращено, сообщил адвокат Фил Макгроу в разговоре с Daily Mail. Он сомневается в том, что присяжным было предоставлено достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора, и в связи с этим, по мнению эксперта, в ближайшее время судебное разбирательство может быть окончено.

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Макгроу объясняет: Шон Комбс (настоящее имя рэпера) обвиняется в рэкете, торговле людьми и перевозке людей для занятия проституцией. Однако большая часть показаний касается нескольких иных его преступлений — сексуального и физического насилия.

«Его судят не за то, что он отвратителен. Присяжных не будут спрашивать, является ли он извращенцем или даже виновен в насилии над своим половым партнёром», — подчеркнул он.

«Они [сторона обвинения], возможно, считали, что доказательства против Комбса были настолько эмоционально сильными, настолько сенсационными, что присяжные будут настолько оскорблены, что признают Комбса виновным независимо от того, совпадают ли факты с обвинениями или нет. Что ж, они могли ошибаться… И если это так, судья может фактически лишить присяжных возможности выносить решение и прекратить разбирательство», — продолжил Макгроу.

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Он считает, что некоторые из фактов о скандальной жизни Дидди и в самом деле отвратительны, однако большинство из них вовсе не грозят ему пожизненным заключением.

Макгроу также заметил: обвинение сделало ставку на шокирующие показания Кэсси Вентуры, и они и впрямь оказали нужный эффект на присяжных. В то же время они «дали защите достаточно места, чтобы посеять сомнения в умах присяжных».