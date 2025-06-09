Татьяна Васильева перенесла серьезную операцию на позвоночнике

Актриса Татьяна Васильева в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ рассказала о перенесенной операции после обнаружения грыжи в ее позвоночнике.

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По словам артистки, длительное время она не обращала внимание на неприятные ощущения в пояснице и продолжала работу в театре. Васильева призналась, что в один день боль стала слишком сильной, из-за чего ей все-таки пришлось обратиться за помощью медиков. Врачи стали делать ей уколы, которые помогали около полутора недель, но позже невыносимая боль вернулась. Доктора провели комплексное обследование и обнаружили у артистки огромную грыжу, которую впоследствии удалили хирургическим путем.

— Это как будто тебе вот этот шуруп вкручивают и вкручивают в кости. Начиная от поясницы и до пяток. Ходила я и мучилась, — призналась Васильева.

Зимой прошлого года актриса рассказала о проделанных пластических операциях и непринятии своего возраста. По ее словам, она уже привыкла к постоянному хирургическому вмешательству.

Васильевой понадобилась срочная помощь врачей в июле 2023 года. Причиной госпитализации актрисы стала гипертония, ее состояние тогда охарактеризовали как средне тяжелое.