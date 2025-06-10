Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певец Валерий Меладзе приехал в Россию ради денег. Его комментарий приводит «Абзац».

«Валерий Меладзе — падкий на деньги человек. Разумеется, он приехал подзаработать, потому что Россия раньше всегда его кормила», — высказался продюсер.

Дворцов предположил, что артист, которому 23 июня исполнится 60 лет, решил отметить день рождения в кругу семьи. Он добавил, что другой целью визита может быть частное выступление «для влиятельных персон». По словам продюсера, за корпоратив певец получит около пяти миллионов рублей.

Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию

Ранее сообщалось, что Меладзе заметили во время прогулки на Рублевке. Журналисты предположили, что исполнитель прилетел в Россию на день рождения внука.