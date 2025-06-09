Водонаева отказалась лечить редкое заболевание кожи

Алена Водонаева стремится к идеалу во всем, что связано с ее внешностью. Однако есть нерешаемые проблемы, с которыми просто приходится мириться. В случае блогерши речь идет о витилиго, то есть нарушении окраски кожи.

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Сегодня одна из подписчиц Алены поинтересовалась, как она избавилась от этой особенности. Водонаева ответила, что ничего с этим не делала.

«Никак не избавилась и не избавлялась. Есть на одном веке и еще есть. Не скажу, где. Какие-то чертовы метки», — написала журналистка.

О том, что у нее витилиго, Алена поведала несколько лет назад.

«Вопросы пигментации кожи тоже решаем, но в случае со мной не все так просто. У меня же витилиго на правом веке, поэтому делаем все гораздо деликатнее и медленнее», — поделилась Водонаева.

Также витилиго есть еще у одной телезвезды, а именно у Регины Тодоренко. Как-то ведущая призналась, что раньше комплексовала из-за светлых пятен и не могла спокойно раздеться на пляже. Но с годами ей удалось принять свое тело.

Ранее Регина подтвердила третью беременность, появившись с большим животом на второй свадьбе Натальи Подольской и Владимира Преснякова.