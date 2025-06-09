Дранга поставил одно условие беременной Муцениеце

Агата Муцениеце и Павел Дранга готовятся к свадьбе. Актриса пойдет под венец во второй раз, а для музыканта это будет первый брак. Оба подошли к торжеству с полной ответственностью.

При чем в окружении пары говорят, что Петр настроен на брак, он давно мечтал о семье, а Агата сомневалась, ведь у нее есть негативный опыт семейных отношений. Звезда сериала "Закрытая школа" во время развода говорила, что муж поднимал на нее руку. Повторять подобные отношения Муцениеце совсем не хочет. Но Дранга сумел убедить актрису, что он совершенно другой человек.

Пока влюбленные скрывают дату свадьбы, но подготовка к торжеству идет полным ходом. Это будет банкет только для самых близких. По слухам, пара рассматривает вариант улететь за границу, чтобы провести регистрацию там. Поговаривают, что самые большие сложности возникли с платьем невесты, ведь Агата находится в положении.

"Беременность есть, мне кажется, это уже факт, никто не сомневается. Но у нее серьезные отношения с Петром, почему нет? Они встречаются долгое время, сейчас готовятся к свадьбе, так почему бы не стать родителями", — подтвердил новости о том, что Муцениеце станет мамой в третий раз продюсер Сергей Дворцов.

Выдал продюсер и один секрет пары. Оказывается, Петр был не в восторге от работы Агаты в кабаре.