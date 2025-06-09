Врач объяснила желание Плющенко сделать пластику
Косметолог Марият Мухина объяснила желание российского фигуриста Евгения Плющенко сделать пластику. Соответствующий комментарий приводит «Абзац».
По мнению врача, спортсмен является публичным человеком, поэтому он должен следить за собой и быть примером для всей страны.
«Он явно ничего не делал [долгие годы], поэтому пришлось прибегать к хирургии», — пояснила Мухина.
Кроме того, в беседе с журналистами медик перечислила вмешательства, к которым пришлось Плющенко прибегнуть. Так, она предположила, что знаменитость сделал височный лифтинг и блефаропластику верхнего и нижнего века. Кроме того, Мухина обратила внимание на его кожу и губы.
«Также косметолог поработал над качеством кожи и губами именно префиллерами с биопрепаратами, которые придают ухоженный вид губам и коже», — заключила специалист.
Ранее российский продюсер Яна Рудковская негативно отреагировала на вопросы журналистов о пластике лица ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко.