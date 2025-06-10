Николай Цискаридзе впервые выйдет на сцену драмтеатра под псевдонимом
Артист балета, народный артист России Николай Цискаридзе впервые выйдет на сцену как драматический актер под псевдонимом Максим Николаев. Об этом танцовщик рассказал на пресс-конференции.
Цискаридзе сыграет в постановке по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош» в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова. Режиссером спектакля станет Юрий Квятковский. Артист балета выйдет на сцену в роли короля Людовика XIV.
Как отметил Цискаридзе, его имя связано с огромным «шлейфом заслуг» в балете, с которым он не решится выйти к драматическим артистам.
«Однажды я сказал: если я сойду с ума, я выйду под другим именем. Я не посмею встать с артистами драмы под своим именем», — поделился он.
Цискаридзе добавил, что на новой сцене начинает все с нуля.
Ранее артист признался, что всегда испытывал страх перед ответственностью и никогда не стремился жениться и заводить детей, пишет 360.ru.