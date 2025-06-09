Певица Слава заявила, что применяет аналог «Оземпика»

Слава не так уж ненавидит одиночество, как поётся в её популярной песне. Певица призналась, что после активного общения ей важно побыть одной. Такие эпизоды, по словам звезды, как правило, совпадают с обжорством и могут продолжаться не один день. Об этом она рассказала The Voice на премии МУЗ-ТВ.

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«Я люблю много работать. И наступает уже немножко перенасыщенность людьми, разговорами», — рассказала Слава (Анастасия Сланевская) изданию. Артистка отметила, что любит объедаться калорийной пищей под сериалы. «Обычно я ем салат из кальмаров с майонезом, колбасу режу, картошку жарю. И я лежу как свинья, ем и смотрю сериалы. Потом колю себе аналог "Оземпика" и худею», — поделилась она.

Ранее Сланевская рассказала о своей необычной обязанности — кормить питона. Звезда показала «живой» корм на жутком видео. Сам экзотический питомец так и остался за кадром. Кроме того, неясно, завела ли питона сама Слава или присматривает за чужим.