Создатель группы "Мираж" Литягин: продюсер не должен спать со своими солистками

Создатель, композитор и продюсер группы "Мираж" Андрей Литягин заявил "Газете.Ru", что извлек важный урок во время работы с коллективами. По словам Литягина, он понял, что ни в коем случае не стоит иметь отношения с солистками и другими женщинами, с которыми работаешь. Продюсер заявил, что продюсер не должен спать со своими вокалистками. "Этого надо избегать, обходить стороной. Иначе это путь к падению. Композитор не должен спать со своей солисткой, продюсер не должен спать со своей солисткой. Это конец", — отметил композитор. В марте Литягин рассказал, что работает над англоязычным проектом. Продюсер желает, чтобы проект стал успешен во всём мире. Он признался, что у него возникли проблемы при подборе солистки. Композитор рассказал, что ездил по разным странам, но не нашёл ни одну певицу с хорошим произношением. Литягин хочет, чтобы его музыка на английском языке получила международное признание. Продюсер заявил, что приложит все силы, чтобы это получилось.