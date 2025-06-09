Цымбалюк-Романовская раскрыла имя папы дочери

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская впервые озвучила отчество своей дочери, которую родила в 2025 году. Оказалось, что папу девочки зовут Давид. Об этом она рассказала в шоу «Малахов» на «России 1».

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Виталина родила ребенка в 46 лет. О беременности музыканта никто не знал, так как она тщательно скрывала свое положение и специально не выходила в свет. Пианистка сразу дала понять поклонникам, что замуж не выходила, а дочь родила с помощью биоматериала человека, с которым ее не связывают романтические отношения.

В беседе с Малаховым Виталина впервые приоткрыла завесу тайны и назвала отчество своего ребенка.

«У девочки замечательное отчество. Она Виктория Давидовна. Она носит отчество человека, которого очень любил Армен Борисович [Джигарханян]», - рассказала пианистка.

К слову, многие считали, что Виталина воспользовалась замороженным биоматериалом Джигарханяна. Однако это не так, и покойный актер не является отцом ее дочери.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила, почему ей не нужны няни для дочери.