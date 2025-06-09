Внук Галины Польских рассказал о жизни после потери конечности

Внук Галины Польских Филипп Шеббо стал новым гостем программы "Звезды сошлись". Молодой человек рассказал о том, как сложилась его жизнь после того, как он лишился ноги.

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Несмотря на то, что Филипп провел все детство с бабушкой, известной актрисой Галиной Польских, стать артистом он никогда не хотел. Наоборот, его привлекали экстремальные виды спорта. Так, он мечтал стать автогоночным инженером, но в 2011 году Шеббо попал в страшную аварию на мотоцикле.

У Филиппа были переломы руки, несколько фаланг пальцев, но самое страшное – он потерял ногу. По словам Шеббо, Галина Польских до сих пор винит себя за то, что не запретила ему заниматься мотоспортом. Однако, навещая внука в больнице, старательно демонстрировала позитив и улыбалась.

"Я боюсь представить, что творилось у нее в голове. Так вообще она этого не показала, когда заходила в палату, пыталась бодрить, поэтому улыбка, наоборот, положительные эмоции. Но, естественно, как все родители, очень переживала", - рассказал Шеббо.

Филипп признался, что и сам первое время переживал, считая случившееся "страшным сном". Однако благодаря поддержке медперсонала он смог смириться с реальностью и осознал, что можно продолжать жить дальше.

Сейчас сам внук Галины Польских занимается производством протезов, причем один сделал для себя. Более того, Филипп вернулся к экстремальным видам спорта и даже встал на сноуборд. Сейчас он является член Паралимпийской сборной России.