Внучка экс-президента Узбекистана вступилась за невесту Лепса

Внучка первого президента Узбекистана Марьям Тилляева поддержала невесту певца Григория Лепса Аврору Кибу после скандала с артистом Филиппом Киркоровым. Она заявила, что на семейных праздниках с детства выступали российские и зарубежные звезды, поэтому сложно относиться к знаменитостям с уважением.

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Тилляева считает, что Киба «немного грубовато» донесла мысль и «чуток по-мажорски». Вместе с тем внучка экс-президента Узбекистана уверена: Аврора «не пустышка».

«Она развивается, живет в Лондоне, занимается дизайном, учится. У каждого своя история», - размышляет Тилляева.

Также Марьям прокомментировала слова Авроры о том, что невозможно с уважением относится к королю эстрады, если звезды выступали у нее на днях рождениях. Тилляева призналась: у нее было аналогичное ощущение, но высказываться она не стала из-за «восточного воспитания».

«Ну по правде же, все звезды зарабатывают большие деньги на корпоративах. Я это знаю: у нас с детства на мероприятиях выступали и Канье Уэст, и Дженнифер Лопес, и „Иванушки“, и „Руки Вверх“, и Басков, и Киркоров, и Собчак. Когда ты с той стороны шоу-бизнеса — заказчик, а не артист — ты видишь это все иначе. А к тебе порой относятся свысока, без уважения. И в какой-то момент возникает вопрос: „А почему я должна перед вами оправдываться?» - рассуждала Тилляева. Ее слова приводит StarHit.

Ранее Аврора говорила, что регулярно видела звезд на праздниках родителей и воспринимает их как обычных, но талантливых людей. Киба также отмечала: если Киркоров не считает ее личностью, почему она должна относиться иначе.