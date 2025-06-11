Виктория Дайнеко объяснила, почему отказалась от алкоголя

Виктория Дайнеко призналась, что намерена перестать пить алкоголь. Не то чтобы певица ранее увлекалась спиртным, но профессия предполагает посещение фуршетов, где подают шампанское и другие напитки. Но даже уже не приносят былого удовольствия.

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Напротив, певица чувствует, как организм буквально протестует против горячительных напитков. В своем блоге она заявила, что хочет подыскать приятное на вкус безалкогольное вино. Дайнеко отметила, что даже ее супруг не понимает смысла пить вино «без градусов». Поэтому решила ответить заранее и недоумевающим поклонникам.

«Для меня вино и шампанское всегда были приятным ритуалом наслаждения вкуса и атмосферы маленькими глоточками в красивых бокалах, а вот наличие алкоголя все портит. Мне совершенно неприятно состояние даже легкого опьянения, поэтому вдруг я смогу так же наслаждаться вкусом и атмосферой, но без отягчающих обстоятельств», — делится она.

Впрочем, решение артистки «взять аскезу» на спиртное может быть связано с ее намерением забеременеть. В конце апреля Виктория вышла замуж за своего избранника, бизнесмена Беркели Овезова, а несколько дней назад заявила, что готова к материнству: «Все дети прекрасны, но у нас уже трое девчонок на двоих, если бы появился брат для них — это было бы здорово».

Напомним, от брака с баранбанщиком Дмитрием Клейманом у Дайнеко есть 9-летняя дочь Елизавета.