Лавров заявил, что "Евровидению" нужно вернуться к нормальным песням

Конкурсу "Евровидение" пора бы уже вернуться к нормальным песням. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Мы многое еще увидим, в том числе в сфере культуры. "Евровидение" со всеми присущими ему экзотическими орнаментами и виньетками тоже вызывает желание вернуться к нормальным песням про нормальные человеческие интересы", - отметил глава российской дипломатии в своем выступлении на "Форуме будущего 2050".

Слова министра приводит ТАСС.

Министр подчеркнул, что львиная доля стран глобального Юга постепенно уменьшают свою зависимость от Запада, причем не только в торгово-финансовой сфере, но и в образовании, культуре, спорте.

Ранее Лавров заявил, что Россия имеет множество спорных вопросов с Китаем, Индией и другими соседними странами, однако достижение справедливого баланса интересов всегда реально.