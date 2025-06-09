«Как будто вкручивают шуруп»: Татьяна Васильева рассказала о перенесенной операции

Актриса Татьяна Васильева рассказала, что после операции по удалению грыжи позвоночника у нее прошли боли, из-за которых она могла спать только стоя. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на программу «Звезды сошлись» на НТВ.

В эфире программы Васильева рассказала, что страдала от болей в спине очень давно и списывала их на радикулит. В итоге боль локализовалась в поясничном отделе, из-за чего 78-летней актрисе стало сложно сидеть и даже спать.

«Во-первых, ты не можешь лежать. Это как будто тебе вот этот шуруп вкручивают и вкручивают в кости. Начиная от поясницы и до пяток. И ты не можешь лежать, а спать можешь только стоя», - подчеркнула актриса.

Васильева отметила, что некоторое время спасалась специальными уколами в болевую область, но боли возвращались снова. Врач порекомендовал ей сделать МРТ и обследование выявило грыжу.

«Она появилась из-за образа жизни. Когда тут - чемодан, а тут - рюкзак. Когда человек не спит, ну делает невозможные вещи, то к этому начинает привыкать. Я в этом нормально себя чувствовала», - подчеркнула артистка.

Она добавила, что во время занятий спортом она также брала «очень большие веса». По словам актрисы, ей это нравилось и без таких интенсивных тренировок она «уже не могла».

Хирурги настоятельно рекомендовали Васильевой сделать операцию. Около месяца назад актрису прооперировали и она осталась довольна. Вскоре после хирургического вмешательства она смогла выйти на сцену.

Ранее Васильева рассказала, что за свою карьеру получила множество переломов. У нее было сломано плечо, две лучевых кости, запястье, два больших пальца на ногах. Актриса подчеркивала, что все эти травмы были получены ею на сцене.