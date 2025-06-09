Алсу намекнула на возможное воссоединение с Яном Абрамовым

41-летняя певица Алсу навела поклонников на подозрения о примирении с бывшим супругом. Звезда опубликовала философский пост на странице в соцсети. Она призналась, что недавно закончила читать книгу об отношениях, и теперь по-новому взглянула на подоплеку семейных конфликтов.

«Ни для кого не секрет, что одно из главных составляющих благополучных длительных отношений — это диалог. В первую очередь, оказывается, надо качественно разговаривать о нашем прошлом. Что вы думаете о том, что если посмотреть на партнера сквозь призму трудностей, которые ему пришлось пережить, вы начнете больше сочувствовать и принимать его и меньше видеть в нем противника? Из этого поняла — сопереживание и принятие трудностей прошлого друг друга - залог отношений вашей мечты. А теперь надо это как-то применить», — поделилась Алсу.

Некоторые фолловеры согласились с тем, что это и есть здоровый подход к отношениям. Однако многие насторожились и восприняли этот пост как готовность артистки простить Яна Абрамова и вернуться к нему.

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