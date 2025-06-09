Гогунский отказался извиняться за свои слова о женщинах

Недавно звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский оказался в центре скандала после того, как дал откровенное интервью, в котором сказал, что его женщина не должна при нем грустить. В Сети артиста немедленно окрестили абьюзером и раскритиковали.

В новом интервью Виталий Гогунский дал понять, что не намерен извиняться за свои слова. Актер считает, что его возлюбленная должна уметь быть сдержанной. В разговоре с Ксенией Собчак артист сообщил, что наткнулся на книгу "Домострой" и "понял, что есть правило".

"В Священном Писании написано: „Да убоится жена мужа своего“. И я с учетом всех ситуаций в жизни осознал, женщина в хорошем настроении — Божий дар. Женщина в плохом настроении — наказание", - высказал мнение Виталий Гогунский.

Тогда ведущая поинтересовалась у него, считает ли он себя домашним тираном или нарциссом. Тот ответил отрицательно и объяснил, что у его девушек действительно нет повода для грусти, потому что он старается предугадать все их желания.

"Я все даю: и квартиру в центре Москвы, и машину, и Милан, и Мальдивы. Это мой монастырь. У всех он свой", - заключил актер.

Также Гогунский считает, что "мужчина вообще не должен женщине ничего объяснять", ведь в отношениях ему необходимы "взаимообмен, вдохновение, полет" без лишней нервотрепки.