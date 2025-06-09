Дайнеко прокомментировала слова Гогунского о женщинах с плохим настроением

Виктория Дайнеко отреагировала на скандальное заявление Виталия Гогунского. Напомним, недавно звезда «Универа» сказал в одном интервью, что не потерпит рядом с собой женщину, если у нее плохое настроение. Сексистская реплика артиста взбудоражила онлайн и офлайн пространства.

Слова «Кузи» прокомментировали как интернет-пользователи, так и его коллеги по шоу-бизнесу — преимущественно женщины. Одной из них стала недавно вышедшая замуж Дайнеко.

«Я всегда в плохом настроении рядом со своим мужем и никуда не прячусь. Мне кажется, это совершенно неправильно. Мы не машины, мы не роботы. Ни мужчины, ни женщины не должны скрывать своих эмоций. А найти человека, который будем всегда имитировать идеальную картинку — это не про реальную жизнь, не про искренность», — поделилась Виктория с журналистами «СтарХит».

Сегодня в Сети появилось интервью с Гогунским у Ксении Собчак. Журналистка высмеяла интерьер в доме артиста — ее позабавило изобилие картин на стенах с изображением голых женщин.