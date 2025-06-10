Лера Кудрявцева неожиданным образом отметила годовщину свадьбы

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отмечают 12 лет брака. Такую дату называют никелевой свадьбой, символизирующей прочность, устойчивость и стабильность семейных отношений.

Несмотря на солидную цифру, пара не стала устраивать пышного торжества. Лера и Игорь провели годовщину свадьбы скромно, по-семейному: у себя в загородном доме вместе с их дочерью Машей.

Лера продемонстрировала подписчикам, что в такой важный день обстановка в семье была самой обычной, ничем не отличающейся от повседневной. На кадрах, которые теледива опубликовала в запрещённой социальной сети, Лера и Игорь сидят на полу рядом с играющей дочерью.

По всей видимости, шумной вечерники в кругу многочисленных друзей теледивы в день годовщины свадьбы не случилось из-за сильной загруженности Леры. Последние пару дней Кудрявцева работала не покладая рук и вела сразу два крупных столичных мероприятия — Премию МУЗ-ТВ 2025. Легенда и церемонию награждения победителей премии ТЭФИ-2025.

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Так что места громкому празднику, а также подготовке к нему, в графике востребованной телезвезды попросту не нашлось. Не исключено, что пара всего лишь отложила вечеринку до лучших времён — когда Лера чуть отдохнёт от интенсивных рабочих дней.

Поздравляем Леру и Игоря с никелевой свадьбой!