Татьяна Васильева рассказала правду о своей болезни

Актрисе Татьяне Васильевой была проведена хирургическая операция по иссечению позвоночной грыжи, которая долгое время причиняла ей невыносимые страдания.

По словам артистки, из-за постоянной сильной боли она предполагала у себя наличие радикулита. Болезненные проявления распространялись от поясничной области до самых пяток, особенно остро проявляясь в положении лежа или сидя. Облегчение наступало лишь в вертикальном положении. Даже ночной отдых приходилось проводить, оставаясь в вертикальном положении. Предел терпения был исчерпан, и актриса решилась на блокаду, однако это принесло лишь незначительное облегчение, так как спустя короткое время, около 10 дней, мучительные боли возобновились.

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Во время одного из посещений врача артистке было выдано направление на полное обследование. В результате проведённых исследований выяснилось, что Васильева страдает от грыжи большого размера, которую не сразу удалось диагностировать. По её мнению, ключевую роль сыграли интенсивные физические нагрузки, которым она подвергает себя во время занятий в спортивном зале, а также чересчур энергичный жизненный ритм,

практически не оставляющий времени на полноценный отдых.

Оперирующий хирург рекомендовал Васильевой дать согласие на оперативное вмешательство. В мае 2025 года актрисе успешно удалили грыжу, после чего она почувствовала долгожданное облегчение и начала постепенно возвращаться к своему обычному распорядку жизни.