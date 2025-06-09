Мизулина оценила песню Shaman для «Интервидения»

Песня «Прямо по сердцу», с которой заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», обладает особым летним настроением. Такое мнение выразила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Очень красивая песня. Я надеюсь, что всем понравится. Это очень летняя», — отметила она в своем комментарии.

Цитату приводит РИА Новости.

Кроме того, Екатерина Мизулина поделилась, что уже несколько раз слушала эту композицию в исполнении Shaman и была приятно впечатлена ею. Она также выразила надежду на успешное выступление артиста на международной арене.

Ранее стало известно, что песню «Прямо по сердцу» для Shaman написал продюсер Максим Фадеев, а ее премьера запланирована на 7 июня в рамках премии МУЗ-ТВ. Именно с этой композицией артист представит Россию на конкурсе «Интервидение», который пройдет 20 сентября в Москве. До этого момента не раскрывалось, с каким номером Дронов выйдет на международную сцену.