Филиппу Киркорову грозит ампутация

На днях появилась информация о госпитализации Филиппа Киркорова. Сообщалось, что якобы у артиста частичный некроз кожи после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге. В результате проблем со здоровьем поп-король перестал выходить в свет и выступать. Артист был вынужден пропустить ряд важных музыкальных мероприятий.

Однако накануне, 8 июня, Филипп Киркоров посетил торжественную церемонию вручения премии МУЗ-ТВ. Поп-король получил награду за лучший кавер. Певец вышел в свет вместе с приятельницей Викторией Шеляговой. Филипп заявил, что "снова в строю" и готов к традиционному летнему туру, поблагодарил друзей и поклонников за поддержку.

В Сети говорят, что несмотря на появление Киркорова на мероприятии, вид артиста вызвал тревогу. По мнению особо наблюдательных интернет-пользователей, популярный исполнитель еле передвигался и говорил, а кожа у него и вовсе приобрела какой-то желтый оттенок. Обеспокоенные фанаты сделали вывод, что Филипп рано прервал больничный режим.

Киркоров лишился бизнеса по продаже одежды

А в новом выпуске шоу "Звезды сошлись" врач-терапевт, кандидат медицинских наук Мария Беневская рассказала об осложнениях, которые могут произойти у Филиппа Киркорова из-за сахарного диабета, которым тот страдает.