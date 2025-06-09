Лолита рассказала о симпатии к миллиардеру из США

Лолита в очередной раз призналась, что положила глаз на Руперта Мердока. Певицу привлекает не только состояние 94-летнего американского предпринимателя в 23 миллиарда долларов, но и его ум. «Мердок — один из самых умных людей на планете. И он не эпатажный, в отличие от Илона Маска. Вот женой Маска я не хотела бы стать», — рассказала Лолита порталу «7 Дней». Звезда отметила, что хотела бы найти такого мужа, но помоложе.

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«Я за таких мужчин, но их очень мало. Им всем за 90 лет и они все при деле», — объяснила певица.

Кто знает, быть может, подходящий кандидат объявится в жизни звезды, и шестой брак Лолиты станет самым счастливым? Ранее певица вспомнила свой последний разговор с Жанной Фриске, который состоялся в новогоднюю ночь.