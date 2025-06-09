Богдан Титомир впервые откровенно рассказал о личной жизни

Богдан Титомир впервые разоткровенничался и поделился секретами своей личной жизни. 58-летний артист, экс-солист популярной в конце 1980-х годов группы «Кар-Мэн», признался, что не стал отцом потому, что ему нечего оставить в наследство.

«У меня нет аллергии на брак, просто слово "брак" не могу к себе применить», — передает слова Богдана НТВ.

Исполнитель хита «Делай как я» также добавил, что о детях даже не задумывается и при этом не жалеет о том, что никогда не был женат: «У меня нет ничего, что оставлять-то?».

Лера Кудрявцева в беседе с Тимомиром заметила, что в наследство он мог бы оставить свою знаменитую фамилию, а дети гордились бы таким отцом, ведь тогда, на пике славы Богдана, многие женщины мечтали создать с певцом семью.

«Хотели и перехотели», — заключил Титомир.

Певец также признался, что не видит себя прилежным семьянином.

Известно, что большая любовь в жизни рэпера случилась в 1996 году с моделью Римма. Пара пять лет прожила вместе, но в 2002 году отношения сошли на нет из-за отказа девушки рожать детей.