Погребняк заступилась за Киркорова, раскритиковавшего невесту Лепса

Мария Погребняк заступилась за Филиппа Киркорова, раскритиковавшего невесту Григория Лепса. Блогерша прокомментировала инцидент в эфире ТВ в Telegram-канале.

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В эфире шоу «Сокровища императора» между Авророй Кибой и Киркоровым произошла словесная перепалка. Певец заявил, что Киба известна лишь только по роману с Лепсом. А та, в свою очередь, ему ответила, что всего достигла сама, выросла в обеспеченной семье и учится в Лондоне.

Мария, у которой уже есть опыт съемок с артистом, встала на его защиту. Она считает, что Филипп намеренно вывел Кибу на эмоции для зрелищности шоу.

«Считаю, что Филипп хочет вывести на эмоции юную Аврору. Я с Филиппом участвовала в шоу. Он блистательно играет и умеет создавать интригующие моменты», — высказалась знаменитость.

Также Погребняк отметила и Аврору. Она похвалила невесту Лепса, которая «стойко ответила и не растерялась».

Несмотря на защиту Марии, россияне все равно осудили Филиппа за его нападки.

Ранее Аврора Киба после конфликта с Киркоровым заявила, что ей не нужен Григорий Лепс. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Яна Рудковская раскрыла «страшные слухи» о получившем ожог Филиппе Киркорове.