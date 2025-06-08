Милявская убеждена, что «Евровидение» "превратилось в треш"

Лолита Милявская сказала, что международный песенный конкурс «Евровидение» изжил себя. В последние годы «Евровидение» уже не имеет никакого отношения к музыке, некогда престижное музыкальное мероприятие превратилось в конкурс эпатажа, пишут NEWS.ru.

«„Евровидение“ — это там, где ABBA прозвучала. А все остальное, простите меня, ну… Были хорошие исполнители, не спорю, но это такой штучный товар, что в целом это больше превратилось в треш», — заявила Милявская.

Ранее Лолита Милявская дала советы молодым артистам на премии МУЗ-ТВ 2025. Милявская посоветовала артистам пережить отсутствие и присутствие денег, а также наличие славы и наоборот.