Суд обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ

Мировой суд в Москве обязал известного актера Константина Хабенского погасить долги за коммунальные платежи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В суде уточнили, что вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

Взыскателем в документах значится столичный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

В инстанции не посчитали необходимым назвать сумму долга Хабенского и период неоплаты, отметили журналисты.

Ранее директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что россияне накопили огромные долги по кредитам, штрафам ГАИ и ЖКХ.