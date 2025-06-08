Рудковская прокомментировала сделанную Плющенко пластику

Яна Рудковская была очень удивлена, узнав, что ее супруг принял решение о серьезной операции, даже не посоветовавшись с ней. Яна рассказала об этом на Radio Monte Carlo Golf Cup, ее слова приводят News.ru.

«Я уехала в Баку. Евгений приехал к Тимуру убрать мешки под глазами, Тимур ему говорит: "Давай еще сделаем блефаропластику, будешь такой же, только на 10 лет моложе", то есть я об этой операции узнала после того, как она состоялась», -сказала продюсер.

Рудковская подчеркнула, что спортсмен не планировал скрывать хирургическое вмешательство от общественности.

«Евгений придерживается позиции, если он что-то сделал, не обманывать поклонников, а говорить об этом, потому что весь мир об этом уже давно говорит. Человек не выходил со мной двое суток на связь, для меня это был шок, потому что он со мной не посоветовался», — отметила Яна.

Сам Евгений работой Хайдарова доволен.