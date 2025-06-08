Кудрявцева на музыкальной премии публично материлась

Лера Кудрявцева стала ведущей премии Муз-ТВ. Телезвезда прекрасно выглядела и ее платье было по-настоящему роскошным. Но день выдался тяжелым и жарким, и порой ей не удавалось сдержать эмоции.

Как отмечает «Московский Комсомолец», во время церемонии Кудрявцева вышла к журналистам. Появление телеведущей началось с крепкого словечка. Как оказалось, кто-то наступил телеведущей на подол платья.

После фотосессии Кудрявцева стала звать помощницу – та должна была принести ей удобные тапочки. Но помощница замешкалась, и Лера скинула туфли прямо на красной дорожке. Лазарев попытался остановить коллегу. Он предупредил, что пол довольно грязный. Но, видимо, стоять на каблуках Лера уже больше ни минуты не могла.

«Мне по …», - рявкнула Кудрявцева.

Ранее известная телеведущая и актриса Лера Кудрявцева рассказала, почему не может обойтись без мата.