Представитель Ефремова опровергла информацию о новой роли артиста

Татьяна Глаголева, представитель Михаила Ефремова, назвала фейком информацию о том, что актер получил приглашение сыграть в кино, а также о гонораре за роль в размере 13 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

© РИА Новости

Татьяна попросила представителей СМИ ничего не выдумывать и дать Ефремову спокойно налаживать свою жизнь.

«Это сплетни и домыслы, которые придумал кто-то», - констатировала Глаголева.

Телеканал 360.ru попросил Глаголеву прояснить ситуацию, непонятно, что она посчитала враньем - согласие Ефремова на роль или размер гонорара.