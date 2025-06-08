Представитель Ефремова опровергла информацию о новой роли артиста
Татьяна Глаголева, представитель Михаила Ефремова, назвала фейком информацию о том, что актер получил приглашение сыграть в кино, а также о гонораре за роль в размере 13 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Татьяна попросила представителей СМИ ничего не выдумывать и дать Ефремову спокойно налаживать свою жизнь.
«Это сплетни и домыслы, которые придумал кто-то», - констатировала Глаголева.
Телеканал 360.ru попросил Глаголеву прояснить ситуацию, непонятно, что она посчитала враньем - согласие Ефремова на роль или размер гонорара.
«Я не уполномочена это комментировать и комментировать вранье не хочу. Я вам все сказала. Я вам еще раз повторяю, что эта новость неправдивая», - заявила она в ответ на вопрос телеканала.