Стало известно, о чем говорила Жанна Фриске незадолго до смерти

Лолита Милявская со слезами на глазах вспомнила о Жанне Фриске, которой не стало почти 10 лет назад. В беседе с NEWS.ru на «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда» певица рассказала о последнем разговоре с артисткой и призналась, что до сих пор не верит в ее смерть.

© Passion.ru

Исполнительница хита «На Титанике» раскрыла, что в последний раз говорила с Жанной Фриске в новогоднюю ночь рокового 2015 года. По словам Лолиты, тогда у онкобольной певицы появились заметные улучшения в состоянии, и она призналась, что хотела бы родить ребенка. Вспоминая об этом, артистка не смогла сдержать слез.

«Последний разговор с ней у меня был не накануне смерти, а в новогоднюю ночь. Она говорила, что еще хочет родить ребенка, что она счастлива. У нее была ремиссия. Я такой ее и запомнила, — поделилась Милявская со слезами на глазах», — поделилась Лолита.

Певица также не скрывает: несмотря на то, что прошло уже почти 10 лет, она до сих пор не может поверить в смерть Жанны Фриске. Лолита рассказала, что экс-солистка группы «Блестящие» уходила тихо, в окружении самых близких. Вероятно, именно поэтому новость о трагедии стала шоком для многих ее коллег.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком мозга, ей было 40 лет. О своем диагнозе певица узнала вскоре после рождения сына. Знаменитости диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

Ранее сестра Жанны Фриске поделилась трогательным видео с артисткой, которое довело ее до слез.