Лолита озвучила, что нужно уметь, чтобы выжить в шоу-бизнесе

Накануне Лолита стала лауреатом Премии МУЗ-ТВ 2025. На фоне отмены концертов и прочих проблем, образовавшихся после печально памятной «голой» вечеринки, звезда так обрадовалась, что даже попрыгала на сцене. И поделилась своими мыслями -

что нужно артисту, чтобы сохранить для здоровую психику. Об этом информирует издание Super.

«Мне кажется, это одно — пережить отсутствие денег и их присутствие, пережить отсутствие славы и ее присутствие, и еще никогда в жизни не интересоваться местом в чартах, и тогда психика нормальная, и ты делаешь то, что потом приносит тарелки», — поделилась своим мнением исполнительница.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин резко негативно высказался о певице и заявил, что намерен инициировать полный запрет выступлений Лолиты.