Джастин Бибер, страдающий от зависимости от запрещённых веществ, сделал громкое заявление. В личном блоге он опубликовал пост, в котором обвинил бывшую команду в причастности к его зависимости. Артист утверждает, что его якобы вынуждали принимать препарат, способный вызвать галлюцинации.

А делалось это для того, чтобы повысить работоспособность звезды. Он добавил, что и раньше подозревал своё окружение в предательстве, а теперь и вовсе убедился в том, что ради прибыли его специально «подсадили» на запрещенные вещества. Хотя во времена славы артист и так работал уже на пределе своих возможностей.

«Мы хотим превратить жизнь в сплошную работу, но жизнь посвящена Богу. ... Необходимо перестать сводить всё к одной лишь работе. Бог всегда будет вдохновлять на то, чтобы мы усердно трудились. Вы думаете, что если вы не скажете людям усердно работать, то тогда они не будут? Прекратите играть», — заключил исполнитель.

Бибер также уверен, что эксперименты с запрещёнными препаратами сыграли с ним злую шутку: это расшатало психику, из-за чего сейчас он стал склонен к депрессивным расстройствам. Утешение исполнитель нашёл в религии.

Непростая полоса в жизни Бибера ранее пополнилась ещё одним печальным событием. У 31-летнего поп-исполнителя скончался близкий человек — дедушка по материнской линии Брюс Дейл. Ему было 80 лет, что стало причиной смерти, пока неизвестно.