Успенская рассказала о тайном средстве для роста волос

Любовь Успенская сообщила, что каждое утро тратит по 4 часа на тренировки. Певица тщательно следит за собой и поддерживает идеальную форму. А некоторые упражнения, оказывается, приносят двойную пользу.

«Я живу по минутам. Встаю в семь утра, до 11 я делаю йогу, медитацию. Я посвящаю этому четыре часа. Растяжка, на голове стою минут десять. Никто не поверит, что женщина в 71 год стоит на голове. Какое давление? У меня с давлением все хорошо. Это только на пользу, у меня от этого волосы лучше растут», — рассказала королева шансона.

По словам Успенской, продукты для завтрака она лично выбирает на рынке у проверенных продавцов, пишет издание Тhevoicemag.

А уже через час после завтрака Любовь Залмановна выходит на беговую дорожку.

«Я сама себе будильник, у меня такой режим строгий, что я точно знаю, во сколько я вышла, во сколько я ушла, не смотря на часы. Такая жизнь», — резюмировала певица.

Филипп Киркоров уже несколько недель находится под наблюдением врачей.

По этому поводу певица Любовь Успенская заявила, что 58-летнему коллеге пора заканчивать карьеру. 71-летняя звезда отметила, что в ситуацию вмешались высшие силы, которые прямо показывают Киркорову: на сцену пути больше нет.