Джастин Бибер заявил, что бывшая команда сделала из него наркомана

Канадский певец Джастин Бибер на своей странице в социальной сети Instagram* заявил, что бывшая команда сделала из него наркомана, вынуждая принимать психотропные вещества для повышения работоспособности.

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По словам артиста, из-за воздействия сильнодействующих препаратов на пике музыкальной карьеры ему удавалось работать на пределе своих возможностей. Певец признался, что прием стимулирующих средств ударил по его ментальному здоровью, из-за чего сейчас он страдает от депрессии.

— Я всегда нутром чуял. Иисус всегда был ответом на боль, с которой мы все сталкиваемся. Люди все еще заставляют меня думать, — написал Бибер.

При этом в последние полгода артист сильно похудел. Пользователи Сети стали приписывать ему различные болезни. Многие уверены, что по здоровью 30-летнего Бибера ударил секс-скандал с рэпером P.Diddy, «белые вечеринки» которого не раз посещал певец. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра Алексея Вилкова, какие проблемы со здоровьем могли сказаться на внешности звезды.

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