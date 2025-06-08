Билан рассказал о состоянии своего здоровья

Ранее ходили различные слухи о здоровье Димы Билана. Это был период, когда артист сильно похудел и рассказывал, что находится в душевном кризисе.

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Но сейчас все болезни позади, за что певец искренне благодарит медиков, пишет «Комсомольская Правда».

Став гостем программы блогера Надежды Стрелец, Билан признался - у него была предонкология, но он перенес операцию и теперь на здоровье не жалуется.

«Ну, во-первых, никаких у меня ВИЧ нет, извините. Об этом тоже много писали. Опять же, кишки все доставать не буду. Я абсолютно здоровый человек. Единственное — после перелома у меня система сосудов немножко на левой ноге, поехала, синяя коленка. А в остальном — прям все, слава богу, хорошо» сообщил артист.

Несколько лет назад артист выступил в алкогольном опьянении на Дне города в Самаре, а полтора года назад был замечен на вечеринке Насти Ивлеевой. Билан признался, что из-за этих скандальных историй переживает до сих пор.