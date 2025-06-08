Недовольный ремонтом Киркоров судится со строителями

Филипп Киркоров 4 года назад приобрел пентхаус в Москве площадью 600 квадратных метров, заплатив за недвижимость рекордную сумму в размере одного миллиарда рублей.

Делать ремонт певец нанял бригаду Георгия Барановского. Речь шла об отделке всего пентхауса. Георгий рассказал, что только материалов было закуплено примерно на 150 миллионов. Были куплены камни из Бразилии, Италии и Ирана. В числе прочего по планировались световые панно в санузлах, пишет thevoicemag.

«Мы заявили 13 миллионов за этот объем, это смешная цена. Обычная, рыночная цена за этот объект — это 30 миллионов. Мы делали по сути себестоимости во имя добра, рекламы и портфолио. В общей сложности у нас отношения на 21 миллион, а выплатили порядка 18. Говорили: "Ты закончи все, мы тебе заплатим. ". А потом все: мы тебя закроем в тюрьме»», — рассказал Георгий на шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

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