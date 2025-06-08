Билан рассказал, какое указание ему дал Жириновский

Певец Дима Билан сообщил, что во время музыкального конкурса «Евровидение» в 2008 году тогдашний лидер ЛДПР Владимир Жириновский запретил ему возвращаться в Россию без победы. Артист отметил, что в тот период он сильно переживал и боялся потерпеть поражение.

«А я молодой человек. Мне казалось, это так серьезно, что не пустят обратно в страну. Я при всем своем романтичном настроении глубоко переживал», — рассказал Билан в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Его слова передает «Газета.ру».

У Shamanа появился конкурент на «Интервидении»

По словам певца, тогда конкурс воспринимался им как чрезвычайно важное событие. У него также был сильный страх потерпеть поражение.

Дима Билан дважды представлял Россию на «Евровидение». Так, в 2006 году он занял второе место с композицией Never Let You Go, набрав 248 баллов. В 2008 году он одержал победу с песней Believe, набрав 272 балла. В этом перформансе вместе с певцом на сцену вышли фигурист Евгений Плющенко и скрипач Эдвин Мартон.